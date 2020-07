VIDEO - Genoa-Juventus 1-3: tutti i gol e gli highlights della sfida di Marassi

La Juventus ha vinto 3-1 in casa del Genoa nella 29^ giornata di Serie A, confermando il primato in classifica e ristabilendo i quattro punti di distanza sulla Lazio. Dopo un primo tempo grintoso, ricco di conclusioni dalla distanza ma senza reti, i bianconeri hanno dilagato nella ripresa con Dybala, in rete col mancino al 50', Ronaldo con un siluro al 56' e Douglas Costa con un sinistro all'incrocio al 73'. Per i rossoblù rete di Pinamonti.

