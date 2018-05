VIDEO - Genoa-Torino 1-2, Baselli festeggia l'azzurro col gol vittoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vince per 2-1 il Torino sul campo del Genoa con le reti di Iago Falque e Baselli. A niente serve la rete del Grifone di Pandev, nel finale espulso per doppio giallo l'argentino Ansaldi. Clicca sul video sottostante o sul link in calce per vedere gli highlights della partita nello speciale proposto da Tuttomercatoweb.com.