VIDEO - Hellas-Cagliari 1-0, Romulo tiene viva la speranza per Pecchia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il rigore di Romulo decide la sfida salvezza tra Hellas Verona e Cagliari. Una rete pesantissima per la formazione veneta che resta così appesa alle speranze salvezza mentre per i sardi è notte fonda con Giulini che conferma sì Lopez ma manda tutti in ritiro. Queste le fasi salienti e il gol della gara nel video di Tuttomercatoweb.com.