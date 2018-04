VIDEO - Hellas-SPAL 1-3, una rimonta che può valere la salvezza

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Verona sogna lo sgambetto di fine campionato passando in vantaggio con il gol di Valoti al 13', ma è la SPAL che si scatena successivamente grazie all'autorete di Fares a fine primo tempo e alle reti di Felipe e Kurtic nella ripresa. Fondamentali tre punti per la squadra di Semplici che adesso è fuori dalla zona retrocessione e che a tre giornate dal termine sogna, meritatamente, la permanenza in Serie A. Di seguito il video con i gol della gara: