VIDEO - Hellas Verona-Sassuolo 0-1, la sintesi della gara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

un gol dell'uruguayano Lemos, al primo centro in Serie A, vale tre punti preziosi per la corsa salvezza del Sassuolo che vince lo scontro diretto del Bentegodi contro l'Hellas Verona. Per gli scaligeri ora la permanenza in Serie A si fa sempre più complicata. Di seguito la sintesi della partita: