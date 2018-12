VIDEO - Inter, ecco lo Spalletti natalizio. Vestito in rosso e verde

Regali per tifosi Inter, protagonisti tecnico e otto giocatori

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Lo Spalletti che non ti aspetti: vestito natalizio rosso e verde, papillon e la testa ai regali di Natale, tra i biscotti nerazzurri e l'albero la cui punta ''la prende Vecino'', da tormentone dopo i gol con Lazio e Tottenham. Il 25 dicembre si avvicina e il tecnico dell'Inter si prepara così, diventando il testimonial della campagna social natalizia del club, lanciata stamattina con un video in cui il protagonista è proprio l'allenatore toscano. A un anno di distanza da ''Inter Bells'', la canzone di Natale cantata dai calciatori nerazzurri, il nuovo progetto di Inter Media House si chiama ''Interpresents''. Nei prossimi giorni saranno lanciati altri otto video con interpreti i giocatori, che presenteranno un regalo fittizio e unico nel suo genere. L'intera campagna metterà inoltre in palio, per ognuno degli otto fortunati vincitori, uno degli esclusivi Interpresents oltre a due biglietti per il match Inter-Napoli in programma il 26 dicembre a San Siro.