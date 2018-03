VIDEO - Inter-Napoli 0-0, Spalletti ingabbia Sarri: un punto a testa

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Come nella partita d'andata giocata al San Paolo, Inter-Napoli termina 0-0 anche a San Siro. Segnali di ripresa per i nerazzurri, mentre il punto conquistato dagli azzurri è la causa del sorpasso da parte della Juventus. Adesso la squadra di Sarri è al secondo posto con una partita in più rispetto ai bianconeri. Di seguito il video con le immagini della sfida: