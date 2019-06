© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Slavisa Jokanovic, ex allenatore del Fulham, è intervenuto per parlare di Paul Pogba e del suo eventuale trasferimento al Real Madrid: "Pogba è un campione del mondo e teoricamente può giocare ovunque. L'anno scorso si è comportato in modo strano secondo me. Allo United aveva la faccia triste con un allenatore e felice con un altro. È un personaggio e va capito, ma ha fisico e qualità e quindi può trionfare in ogni tipo di calcio. Non credo a chi dice che non può adattarsi al calcio spagnolo dopo quello inglese, anche se sono diversi. Ma se va al Real ha tutto per imporsi".