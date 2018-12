VIDEO - Juve-Milan, ecco lo stadio che ospiterà la Supercoppa Italiana

Inaugurato nel 2014, il King Abdullah Sports City è lo stadio che ospiterà la finale di Supercoppa Italiana che andrà in scena il prossimo 16 gennaio alle 18.30 in Italia. Si tratta di un impianto costruito in una cittadella dello sport situata a circa sessanta chilometri dalla città di Gedda, in Arabia Saudita, che ha una capienza di oltre 60mila spettatori. In basso il video dello stadio.