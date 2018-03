VIDEO - Juventus-Udinese 2-0, Dybala lancia la capolista

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala è l'artefice del sorpasso ufficiale della Juventus al Napoli. Due gol dell'argentino (e un rigore fallito da Higuain) hanno portato i bianconeri a battere per 2-0 l'Udinese di Massimo Oddo e la formazione di Massimiliano Allegri a guidare in solitaria la Serie A. Con una gara in meno, contro l'Atalanta, che verrà recuperata mercoledì.