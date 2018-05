VIDEO - Lazio-Inter 2-3, Vecino gol: è Champions nerazzurra

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita al cardiopalma e Champions League conquistata allo scadere per l'Inter. A decidere il rocambolesco 2-3 dell'Olimpico contro la Lazio è la rete all'81' di Vecino. Apre l'autogol di Perisic, poi pari di D'Ambrosio, nuovo vantaggio di Felipe Anderson. Al 78' pari di Icardi, la Lazio va in dieci per il doppio giallo a Lulic e allo scadere termina la gara addirittura in nove per il rosso a Patric. Clicca sul video sottostante o sul link in calce per vedere gli highlights della partita nello speciale proposto da Tuttomercatoweb.com.