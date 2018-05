VIDEO - Milan-Fiorentina 5-1, manita europea e Cutrone show

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manita del Milan contro la Fiorentina ed Europa League per i rossoneri senza passare dai preliminari. Aprono i viola con Simeone poi è diluvio di gol rossoneri: in rete Calhanoglu, Cutrone, l'ex Kalinic, poi ancora Cutrone e a chiudere Bonaventura. Clicca sul video sottostante o sul link in calce per vedere gli highlights della partita nello speciale proposto da Tuttomercatoweb.com.