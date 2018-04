VIDEO - Milan-Sassuolo 1-1, Politano gol poi Kalinic salva i rossoneri

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La rete di Politano 'illude' il Sassuolo, poi Kalinic segna la rete del pari. Un risultato che lascia aperte le speranze Champions per il Milan che però deve guardarsi dalla rimonta della Fiorentina e delle altre in chiave Europa League e che lascia i neroverdi in piena zona rossa in Serie A. Queste le reti e le fasi salienti della gara nel video offerto da Tuttomercatoweb.com.