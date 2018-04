VIDEO - Napoli-Chievo 2-1, Diawara all'ultimo tuffo lascia vivo il sogno

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo gol in Serie A di Amadou Diawara ribalta la sfida contro il Chievo Verona e decide una gara delicatissima per il Napoli di Sarri. Stepinski prima, poi Milik e infine il regista ex Bologna i marcatori della gara. Questi gli highlights video nello speciale di Tuttomercatoweb.com.