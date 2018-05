VIDEO - Napoli-Crotone 2-1, festa azzurra. Per Zenga è Serie B

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si chiude col 2-1 al Crotone e con 91 punti in campionato la stagione del Napoli. Milik e Callejon stendono i pitagorici, in rete nel finale con Tumminello, che retrocedono dunque in Serie B. Clicca sul video sottostante o sul link in calce per vedere gli highlights della partita nello speciale proposto da Tuttomercatoweb.com.