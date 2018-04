VIDEO - Perugia-Pro Vercelli 2-0: Di Carmine schianta i piemontesi

© foto di Federico Gaetano

Il Perugia continua la sua marcia verso le zone alte di classifica battendo per 2-0 una Pro Vercelli che naviga nei bassifondi della classifica. In una gara equilibrata più di quanto non dica il risultato gli umbri hanno la meglio grazie alla doppietta di Samuel Di Carmine negli ultimi cinque minuti di gara. Ora la squadra di Breda è quarta pari punti con Bari e Parma.