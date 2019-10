Il più acclamato di tutti, nonostante stasera non sia neanche in campo. Roberto Baggio, dopo essere stato omaggiato dai suoi ex tifosi e aver raccontato le sue emozioni per il 110° compleanno del Bologna (Guarda qui il video di TMW), ha voluto sentire ancor più da vicino l'amore del pubblico rossoblù con un giro sotto la curva. Queste le immagine pubblicate dai felsinei sui social: