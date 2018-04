VIDEO - Samp-Cagliari 4-1, un poker per tenere viva la corsa europea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria schianta il Cagliari e resta in corsa per un posto in Europa League. Praet e Quagliarella segnano nel primo tempo, poi è Kownacki a mettere la firma sul momentaneo 3-0. Pavoletti illude i sardi riaprendo la gara al 4' della ripresa ma ci pensa Ramirez, nel finale, a chiudere i conti con il poker doriano. Di seguito il video con le immagini della sfida: