Maurizio Sarri alla Juventus è una notizia che non è passata inosservata a Napoli. Dopo un anno al Chelsea, l'ex tecnico della squadra partenopea è tornato in Italia per accasarsi nel club rivale degli azzurri anche e soprattutto durante la sua gestione.

Poche ore dopo la conferenza stampa il Napoli, tramite twitter, ha risposto con ironia al passaggio di Sarri alla Juventus. Chiedendo un commento ai tifosi della squadra partenopea che, in modo divertente, hanno augurato all'ex tecnico azzurro buon lavoro. In basso il video.