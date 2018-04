VIDEO - Sassuolo-Benevento 2-2, primo punto in trasferta per i sanniti

Grandi emozioni al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il Benevento capace di conquistare il primo punto in trasferta della sua storia in Serie A. E' proprio la squadra di De Zerbi a passare in vantaggio con Diabaté prima di farsi raggiungere da Politano nel corso del primo tempo. La ripresa vede passare i neroverdi in vantaggio con lo stesso esterno offensivo di Iachini, poi è sempre il maliano a pareggiare i conti con il settimo gol in campionato.