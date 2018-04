VIDEO - Spal-Chievo Verona 0-0, la sintesi della gara

© foto di Federico De Luca

La sfida tra Spal e Chievo, valida per la 33esima giornata di Serie A, termina con uno 0-0. Un punto che non accontenta nessuno visto che entrambe le formazioni restano in prossimità della zona rossa della classifica. Solo un legno colpito da Pucciarelli, per la formazione di Maran, nel secondo tempo salva i padroni di casa dalla sconfitta. Con il contemporaneo pari del Crotone resta invariata la classifica a ridosso della salvezza. Di seguito al sintesi della gara: