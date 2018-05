VIDEO - Spal-Samp 3-1, festa grande per gli estensi: Antenucci mattatore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conquista la salvezza la Spal di Semplici che stende in casa per 3-1 la Sampdoria. Antenucci apre su rigore, poi Grassi e ancora Antenucci regalano la vittoria agli estensi. Gol della bandiera della Samp di Kownacki, in dieci uomini per due terzi della gara per il doppio giallo rifilato all'ex della gara, Caprari. Clicca sul video sottostante o sul link in calce per vedere gli highlights della partita nello speciale proposto da Tuttomercatoweb.com.