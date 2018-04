VIDEO - Torino-Milan 1-1, la sintesi della gara

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce in parità la sfida fra Torino e Milan, risultato che serve a poco a entrambe le squadre con i granata ancora distanti dalla zona Europa League e rossoneri che dicono addio alla Champions e al tempo stesso non riescono ad essere sufficientemente tranquilli per la qualificazione alla seconda competizione continentale. Subito Belotti manda sulla traversa un calcio di rigore. Poi Bonaventura illude gli uomini di Gattuso ma nella ripresa una zuccata di De Silvestri dagli sviluppi di calcio d'angolo vale l'1-1 definitivo. Di seguito la sintesi della partita: