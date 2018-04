VIDEO - Udinese-Fiorentina 0-2, la sintesi della sfida

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quinta vittoria consecutiva per la Fiorentina e aggancio al settimo posto in classifica. Nella trasferta più difficile, a un mese di distanza dalla tragica scomparsa di Davide Astori, i viola hanno battuto l'Udinese per 2-0 grazie alle reti di Jordan Veretout, su calcio di rigore, e Giovanni Simeone. Adesso l'Europa è a un passo e le ultime otto giornate saranno decisive per lo scontro a distanza con Sampdoria e Atalanta. Clicca sul video per la sintesi della sfida: