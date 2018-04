VIDEO - Udinese-Lazio 1-2, sprofondo friulano. L.Alberto e un gol Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ottavo stop di fila per l'Udinese in crisi nerissima in Serie A. Capitola per 2-1 in casa contro la Lazio la formazione di Oddo: in gol Lasagna, poi Immobile pareggia e Luis Alberto segna il gol che decide la sfida e porta i biancocelesti al terzo posto in piena zona Champions League. Questi gli highlights e i gol della sfida nel video offerto da Tuttomercatoweb.com.