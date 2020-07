Vieira beffato e gol dell'1-1. Materazzi ricorda la finale del 2006: "Quando sali più in alto di tutti"

Per molti è stato il vero uomo simbolo dell'Italia che nel 2006 vinse il Mondiale in finale contro la Francia. Marco Materazzi, tramite i suoi profili social, ha voluto riproporre un fotogramma che lo ritrae nel momento esatto in cui svetta sopra la testa di Patrick Vieira e segna il gol dell'1-1 (dopo il vantaggio di Zidane su rigore). "Quando sali più in alto di tutti. Campioni del Mondo!!!", ha scritto Matrix su Twitter.