Vierchowod sui rinvii dello scorso weekend: "Una stupidata. La Lega non ci ha capito nulla"

Pietro Vierchowod, ex difensore di Milan, Sampdoria, Fiorentina e della Nazionale, ha parlato a MilanNews.it della situazione all'interno del club rossonero ma anche del caos rinvii in Serie A: "Maldini e Boban forse pensavano di dare qualche suggerimento, però Gazidis è l'amministratore delegato. Forse l'errore è stato quello di non aver coinvolto nè Maldini nè Boban. I rinvii? Per me è una stupidata. Non puoi rinviare quattro partite e fare giocare il resto. O fai giocare tutti o non fai giocare nessuno e per me la Lega non ci ha capito nulla".