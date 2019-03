© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il grande ex difensore Pietro Vierchowod ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando tra le altre cose anche di Fabio Quagliarella: "Lo lanciai da ragazzino in C2, quando allenavo la Florentia Viola. Il suo senso della porta è aumentato anno dopo anno. La sfida tra Samp e Milan di sabato? Poteva essere una sfida Champions, ma la Samp ha perso un’ottima chance. Nella Serie A di oggi è inferiore solo a un paio di squadre, ha lasciato per strada parecchi punti pesanti. Vialli presidente blucerchiato? Mi piacerebbe. Stiamo a vedere, ma sarebbe davvero bello".