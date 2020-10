Vieri: "Barcellona senza pari in Europa, se giocano come contro la Juve non puoi vincere"

Christian Vieri, ex attaccante, ha parlato oggi in diretta sul suo profilo Instagram: “Contro il Barcellona la Juventus non l’ha mai presa, i blaugrana sono stati devastanti. Non mi aspettavo un Barcellona così dopo tutte le difficoltà avute in estate, contro la Juventus poteva fare 6-7 gol, ha mostrato una qualità tecnica senza pari in Europa. È proprio bello vederli giocare, anche i giovani. Se giocano così non puoi vincere contro di loro, magari solo con un rimpallo. Messi è un mago, ribadisco che quando smette lui di giocare butterò le televisioni e guarderò solo Netflix perché non ci sarà più niente da vedere. Mentalmente è di un altro pianeta. Poi magari possono perdere o pareggiare, ma sono una cosa fuori di testa, uno spettacolo da vedere”.