Vieri: "Come si fa a parlare di gap accorciato sulla Juventus?"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex attaccante di Juventus e Inter Christian Vieri ha parlato anche dei bianconeri: "Higuain è uno dei centravanti più completi, non capisco perchè non lo tengono a Torino. Leggo ogni gioro una squadra diversa per lui, vedremo come va. Icardi? Ronaldo non ha bisogno di partner. Ha fatto più di 600 gol, ma che gli serve? Son gli altri che hanno bisogno di lui. Non so se Icardi andrà alla Juve o al Napoli, è un grande realizzatore. Dipende dagli allenatori, che tipo di attaccante cercano. La Juve ha Ronaldo, ha preso Ramsey, Rabiot e De Ligt. Come si fa a parlare di gap accorciato? E' chiaro che non vinceranno per sempre, Napoli e Inter stanno facendo un buon mercato, ma dipende cosa succede. Ma queste società non possono essere paragonate alla Juve, è una pressione troppo grande. La Juve ha giocatori e un livello che non appartiene alle altre, gli altri club devono pensare al loro".