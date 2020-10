Vieri e la frecciata a Eriksen: "Se vai all'Inter devi mettere in conto che forse non giocherai"

Christian Vieri ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare del derby di sabato tra Inter e Milan: "Un derby così strano e condizionato da fattori esterni, non me lo ricordo". Poi parlando di Hakimi: "In questo momento è il miglior esterno destro del mondo: devastante". Su Lukaku invece: "È un treno, una forza della natura. Se gli dai 50 metri di campo lui ti sbrana. Se rivedo qualcosa me in lui? Il sinistro e i chili ma lui è anche più grosso di me. Delle volte mi capita di guardarlo e dire "Ah quella giocata l'avrei fatta anche io così"". Parlando invece di Conte e dello sfogo che avrebbe potuto portarlo lontano dai nerazzurri: "Non ho mai pensato che se ne sarebbe andato e comunque sarebbe stato un grande errore. In pochi cambiano una squadra in pochi mesi come lui. Antonio è così e se lo prendi sai chi prendi, altrimenti scegli un pupazzo. Quando prendevi Vieri sapevi che era lo stesso, sapevi che non sarei mai stato zitto". Poi Bobo manda anche un messaggio ai giocatori "ingombranti" come Nainggolan, Brozovic ed Eriksen: "Le faccio cinque nomi in attacco: Vieri, Ronaldo, Baggio, Zamorano e Recoba. Nessuno si sentiva ingombrante. Se vai all'Inter devi mettere in conto un rischio: forse non giocherai".