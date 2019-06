Vieri: "Inter devastante con Dzeko-Lukaku. Milan, riparti da Piatek"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex attaccante Christian Vieri ha rilasciato un intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della possibile coppia Dzeko-Lukaku all'Inter definendo la squadra nerazzurra "devastante" nel caso in cui dovesse riuscire a chiudere le due trattative.

Il Milan - Vieri ha parlato poi anche del Milan, altra sua ex squadra: "Non sono sorpreso dal primo anno in Italia di Piatek, è un lottatore, ha fame, fa gol. L’ha buttata dentro sempre, sia col Genoa sia a Milano. Un grande acquisto, e il Milan deve ripartire da lui".

L'Atalanta - Parole anche per la squadra rivelazione della passata stagione, l'Atalanta che è volata in Champions League: "Gasperini è devastante. Ha fatto bene col Genoa, ha fatto la storia con l’Atalanta. E non è fortuna. Il suo è un calcio moderno, fatto di intensità, fisicità e tecnica. L’Atalanta è una squadra giovane che saprà farsi rispettare in Europa".