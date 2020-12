Vieri: "Juve Ronaldo-dipendente, ma quale sorpresa? Anche all'Inter si sente se non c'è Lukaku"

vedi letture

Christian Vieri, ex bomber della Nazionale, s'è soffermato anche sull'attualità di casa Juventus nel corso della sua intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "Stupito dalla Juventus? Zero. La Juve può vincere contro chiunque: perché ha grandi giocatori e ha Cristiano Ronaldo. Con lui, non ci sono limiti. La Juve e' un po' Ronaldo dipendente. Ma dove sta la sorpresa? Il Barcellona non è Messi dipendente? E se non gioca Lukaku, l’Inter non lo sente?".

Due battute anche sulla crescita di Alvaro Morata, il miglior bianconero insieme a Ronaldo fin qui: "Morata lo seguo da anni. Prima era più un concretizzatore da area, adesso gioca di più con la squadra e per la squadra: tiene palla, sa quando darla, la aiuta ad attaccare. E’ migliorato tanto, ma il motivo è semplice: ha fatto tantissima esperienza in giro per l’Europa".