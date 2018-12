Vieri: "L'Inter può battere la Juve. Spalletti è sulla buona strada"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è anche Christian Vieri tra gli ospiti dei Gazzetta Sports Awards. L'ex attaccante di Inter e Juve ha parlato del big match di venerdì allo Stadium: "Non c'è una favorita. I nerazzurri in partita secca possono battere la Juve. Quella di Allegri è la formazione bianconera più forte di sempre? No, per me quella di Tardelli, Platini, Gentile, Boniek era più forte. Però certo, anche questa è forte. Il valore dell'undici di Spalletti? Beh eravamo più forti noi dai... A quella di oggi cosa manca per vincere? Vincere è difficile, l'Inter però è sulla buona strada. Bisogna darle tempo, è solo il secondo anno di Spalletti, ma la società sta facendo un ottimo lavoro", le parole riportate da gazzetta.it.