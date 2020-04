Vieri: "La Juve prima o poi perderà uno scudetto. L'Italia di Mancini mi piace, Klopp mi intriga"

Alla ripresa, non è detto che sarà la Juventus a vincere lo scudetto. Parola di Christian Vieri, intervistato dal Corriere della Sera: “Prima o poi uno lo perderà, è un fatto di motivazioni. Però adesso non è molto convincente, ma è in testa al campionato. E con CR7 gioca sempre per vincere”.

La nazionale di Mancini le piace?

“Non la vedevo giocare così bene da tempo. Mi piace perché sa esaltare le qualità dei giocatori, non ha paura di lanciare i giovani e di puntare sui vecchietti”.

Da chi si farebbe allenare? “Klopp, mi intriga. Stesso discorso Guardiola”.