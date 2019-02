Vieri non ha dubbi: "Piatek spacca, il Milan ha trovato il grande centravanti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Christian Vieri parla a 360° a La Gazzetta dello Sport commentando numerosi temi legati all'attualità della Serie A. Queste alcune battute sul Milan: "Piatek? In pochi giorni da milanista ha dato dimostrazione di voglia, forza, fame. Mi piace molto, va in profondità, spacca la linea difensiva avversaria, fa reparto da solo. E’ uno che ti fa male, sempre. Il Milan ha trovato il grande centravanti. Piatek e Cutrone sono il top. Là davanti ci vuole gente che va a fare la guerra, pronta in ogni momento alla battaglia".