Vieri punta sull'Inter per lo scudetto: "Squadra fortissima, senza Champions è avvantaggiata"

Christian Vieri, ex bomber dell'Inter e della Nazionale, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport s'è soffermato sulla corsa-scudetto e il momento dell'Inter: "Io la classifica la riguarderò solo a sei-sette partite dalla fine: li può nascere un’altra storia. Adesso che l'Inter con l’uscita dalla Champions ha un solo un obiettivo: darà tutto quello che ha per vincere lo scudetto. Nessuno è obbligato a fare nulla. Però Conte ha una squadra fortissima: giocando una volta alla settimana ha tutto per riuscirci. Senza la pressione e le fatiche della Champions in campionato si è avvantaggiati, l’Inter deve giocare la Champions, sempre. Perché ha giocatori di livello superiore e perché è sempre stato nel suo DNA".