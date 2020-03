Vieri sul caos in casa Milan: "Boban ha fatto benissimo. Gazidis, ma cosa fai?"

Christian Vieri, ospite di "Tiki Taka", approfondimento serale di Mediaset, ha parlato così del caos in casa Milan che dovrebbe portare all'addio di Boban e Maldini ai rossoneri: "Secondo me Boban ha fatto benissimo a prendere questa scelta, con che autorità Gazidis va a parlare con un altro allenatore? Ma cosa fai Gazidis? Lui deve guardare i conti, non al calcio. Non dovrebbe aprire bocca sulle questione tecniche, perché ci sono Maldini e Boban per quello. E perché non se lo riprendere l'Arsenal?".