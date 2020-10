Vieri sul Milan: "Ibra farà più di 20 gol. La Champions? È dura ma nel calcio non si sa mai"

Christian Vieri ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare del derby di sabato tra Inter e Milan: "Un derby così strano e condizionato da fattori esterni, non me lo ricordo". Poi parlando di Ibrahimovic: "Farà più di 20 gol. Ha un'esperienza che non ha eguali. Alza il livello di qualità di tutta la squadra". A proposito della scelta di confermare Pioli: "Di scelta sbagliata ce n'era già stata una: andare a parlare con un altro allenatore senza dirlo ai dirigenti. Pioli ha cambiato le cose in un momento difficile. Ha strameritato la conferma". Infine sugli obiettivi stagionali: "Milan da Champions è dura. Ma nel calcio non si sa mai".