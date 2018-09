Vieri sul Napoli: "Avrei evitato il turn over senza il doppio impegno"

Bobo Vieri, ha parlato del Napoli nella trasmissione di Mediaset 'Pressing': "Cambiare alcuni giocatori serve ma il Napoli non ha giocato in settimana: in questo momento non avrei fatto turnover. Però io non sono l’allenatore. Il gol di tacco di Quagliarella? E’ un colpo d’istinto, quando ricevi quei cross non hai tempo per pensare". E a proposito di attaccanti, difesa a spada tratta per Milik: "E' fortissimo. Con la Samp non ha potuto fare niente, ha ricevuto pochissimi palloni ed era sempre raddoppiato. Ma resta un grandissimo attaccante".