Vignola: "Con la testa di oggi all'Heysel non avremmo giocato"

Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto, nel corso di ‘Avanti Madama’, l’ex bianconero Beniamino Vignola, che era in campo nella tragica serata dell’Heysel: “Sono 34 anni che ripetiamo sempre le stesse cose, purtroppo è l’unico modo per tenere viva la memoria. È stata una serata particolare, ha segnato la storia della Juventus e il futuro della Juventus. Aspettavamo quella vittoria da tanto tempo, quella poteva essere la ciliegina sulla torta, c’era un gruppo di giocatori che avevano vinto tutto. È stata una serata molto difficile. Le due squadre non volevano giocare, sono state forzate dalla polizia locale. Noi dal campo non ci rendevamo conto di quello che succedeva, non potevamo immaginare che fosse una cosa così grave. Con la testa di adesso forse non l’avremmo giocata quella gara.