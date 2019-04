Vignola: "CR7? Sarei felice di averlo per il ritorno con l'Ajax"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di MC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola: “Stupiscono un po’ tutte queste assenze in questo momento del campionato, forse le tante gare di seguito portano questi scompensi. Io credo che l’impresa più difficile di Allegri sia preparare la squadra dal punto di vista mentale. C’è un po’ di rilassatezza generale visto che il campionato ormai è andato. Vedendo l’incidente di Cristiano Ronaldo anche io credo che la sua presenza sia molto difficile, sarei contento se ci fosse al ritorno con l’Ajax. Sarebbe pericoloso avvicinarsi alla gara in tempi prematuri”.

Kean? “Allegri sta dicendo delle cose molto sensate, il giocatore è giovane, ha una grande esplosività. È in un momento di grazia, ma ci vuole prudenza. Allegri già domenica ha dimostrato grande saggezza anche dopo l’incidente di Dybala. La strada deve essere un po’ in salita, è un giocatore di grandi prospettive ma se ne sono persi tanti. Mi auguro che la sua testa sia seria in modo che possa avere una lunga carriera. Lui ha la grande fortuna di essere nella Juventus. Questo piccolo ‘purgatorio’ per lui potrebbe essere positivo”.

Emre Can? “È un giocatore importantissimo, lo ha dimostrato contro l’Atletico. È duttile, può ricoprire tanti ruoli. Ho visto bene anche Mandzukic che sembra stare un po’ meglio, il gol di Kean è anche suo. È un giocatore ritrovato ed è importante in questo momento, vista l’epidemia di infortuni in attacco. Credo che per l’Ajax ci siano delle buone prospettive, anche Douglas Costa dovrebbe essere quasi pronto”.