© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di MC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola: “La Juventus dovrebbe dare un segnale più di chiarezza su questa situazione. Sicuramente questi tentennamenti denotano un po’ di distanza tra le parti. Il tavolo delle trattative credo tratterà più argomenti. Il fatto che Allegri abbia un altro anno di contratto è ok, ma credo che l’allenatore vorrà un anno di prolungamento. Non penso si possa andare avanti con un anno di contratto e basta. Nella Juventus di oggi non dovrebbero esserci problemi del genere, è una squadra che vince da anni. Siamo a un bivio. Sono d’accordo con Nedved quando dice che la Juventus è già forte così”.