Vignola: "Inzaghi ha lo stile Juventus, a Sarri invece manca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex juventino Beniamino Vignola: “Io alla Juve? Mi farebbe molto piacere, sarebbe una grande responsabilità. Il nuovo allenatore? Guidare la Juventus è come guidare la Ferrari: un grandissimo privilegio ma comporta grandi responsabilità. Nel calcio quando le cose vanno male ti mettono al patibolo. Guidare la Juventus è importante e non semplice. Io credo che la Juve a grandi linee si sia già mossa, ma penso che ci vorrà ancora un po’ di tempo per conoscere il nome del nuovo tecnico. Sarri? Ha espresso un buon gioco al Napoli. Ma direi di no per l’abbigliamento e per i comportamenti contro la Juve. Manca un po’ di stile Juventus. Pochettino? Direi di sì perché è in finale di Champions. Il problema potrebbe essere il fatto che essendo straniero potrebbe avere difficoltà. Per Inzaghi sono tanti i sì. Ha lo stile Juve, ha fatto grandi cose con la Lazio. Il no potrebbe essere la non esperienza in una big».