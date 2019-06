Vignola: "Juventus, in questo momento bisogna avere fiducia in Sarri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di TMW Radio, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola: “Sarri alla Juventus? Io ho sempre detto che mi aspettavo qualcosa di diverso. Speravo che Marina Granovskaia avesse il pugno un po’ più duro, invece ha mollato anche lei. In questo momento bisogna avere fiducia in questo tecnico che ha dimostrato negli ultimi anni di fare molto bene. Arriva in una società dove tutti avrebbero voluto arrivare, sarà un impegno molto difficile. È una squadra vincente da tanti anni, magari arriveremo sulla cima del mondo con un allenatore che nessuno si aspettava”.

Come ti aspetti il Sarri bianconero? “Sicuramente la faccenda della giacca e della cravatta sono cose superflue. Per la Juventus quando arrivi secondo è già un disastro. Le avversarie si rafforzeranno, sappiamo benissimo quello che ha fatto Allegri, quindi per Sarri sarà un impegno arduo. La Juventus punta alla Champions, ma è difficile vincerla per tantissimi motivi. In più Sarri dovrà rivincere in Italia. Sarri ha una grandissima esperienza”.