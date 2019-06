Vignola: "Juventus-Sarri? Avrei voluto qualcosa di diverso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di TMW Radio, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola: “L’allenatore? È tanto che stiamo aspettando. Non so ancora quale potrebbe essere la soluzione ottimale, sembra che sia vicino Sarri, ma spero ancora in un colpo a sorpresa. Avrei voluto qualcosa di diverso, ma questo non significa niente. Sicuramente per la sua storia ha fatto vedere delle cose interessanti, credo che la dirigenza della Juventus lo abbia scelto perché lo ha visto giocare bene al Napoli. Ha fatto bene anche al Chelsea, ma io avrei voluto un allenatore più esperto. Serve una grandissima psicologia per gestire un ambiente come la Juventus. Tra De Ligt e Koulibaly non avrei dubbi, indipendentemente dai soldi prenderei De Ligt tutta la vita, ma dipenderà anche dall’allenatore che arriverà. Non è facile pensare di rinunciare a Cancelo, Dybala, Douglas Costa. Credo che sarà molto importante la parola del tecnico. Perché no Sarri? Si era parlato di ringiovanire e poi si prende un allenatore di 60 anni…”.