Vignola: "Panchina Juventus? Inzaghi ok, non mi piacerebbe Sarri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di ‘Stile Juventus’, in onda su TMW Radio, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola: “L’Atalanta? Per il campionato che ha fatto e il rinnovamento che fa ogni anno credo che abbia fatto una stagione incredibile. Hanno avuto qualche calo di rendimento, se così non fosse stato avrebbe potuto dare fastidio alla Juventus. Sono dispiaciuto per l’Empoli, credo sia retrocesso in malo modo, è la squadra che ha reso di più nel finale. Purtroppo il calendario spesso fa la differenza nel finale di campionato”.

Sulla Juventus: “Sicuramente la squadra aveva staccato un po’ la spina, quando mancano le motivazioni è difficile. Quando una squadra ha già chiuso la stagione è facile vincere. Quando la Juventus perde lo stimolo diventa un campionato monotono. La gara con l’Ajax aveva chiuso la nostra annata e ha aperto altri scenari che sono ancora aperti tutt’oggi”.

Le parole di Paratici: “In questo momento è un po’ una partita a poker. Credo che aspetteranno le due finali europee e poi annunceranno il nuovo tecnico. Potrebbe anche non essere uno dei quattro, anzi credo sia più probabile che non sia uno di loro. La Juventus ci ha sempre rivelato grandi sorprese. Io mi auguro che sia un giovane con cui ripartire e aprire un ciclo. Io tiferei per Inzaghi, non piacerebbe molto Sarri per diversi motivi. Non risponde all’identikit del tecnico che potrebbe allenare la Juventus, a Torino potrebbe trovare qualche difficoltà in più”.

Un pensiero su Allegri: “Il lavoro di Allegri vada considerato nell’arco di tutti questi anni e che sia estremamente positivo, ha fatto qualcosa di grande. Non deve essere giudicato per le due finali perse e per l’eliminazione con l’Ajax. Si può fallire l’obiettivo anche con una grandissima squadra. Ha fatto un lavoro difficilmente ripetibile”