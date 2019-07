Vignola sicuro: "Per Rabiot la Juventus è un traguardo importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola: “Rabiot? Ha avuto dei problemi al PSG, il fatto di arrivare alla Juventus anche per lui è un traguardo molto importante. Arriva in un centrocampo che per il momento è super affollato. Valutando i giocatori che ci sono adesso non è facile fare l’allenatore in questa squadra, ci sono anche Khedira, Matuidi, Bentancur. Sicuramente è un buon dilemma per un allenatore, scegliere in una rosa di giocatori di questa qualità è sicuramente il massimo per chiunque”.

Su Spinazzola-Pellegrini: “Io vedevo in Spinazzola un giocatore molto promettente per la Juventus, evidentemente la società ha fatto delle scelte ben precise. Magari avrà in testa altre idee per la difesa. Sono due giocatori molto bravi, diversi l’uno dall’altro. Credo che abbiano le idee molto chiare da un punto di vista tecnico”.

Su Alex Sandro: “È l’unico mancino di ruolo in rosa nella linea dei quattro difensivi che possa fare l’esterno di sinistra. Si è un po’ bloccata la sua possibile uscita”.

Sull’attacco: “Mandzukic e Higuain potrebbero essere entrambi di troppo. La Juventus è molto cinica, guarda soprattutto a quello che serve in questo campionato. I nomi lì davanti sono troppi, ci sarà qualche partenza importante che dispiacerà a noi juventini, ma bisogna fare il conto con i numeri e con gli equilibri tattici”.