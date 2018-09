Under 21, l'esordiente Tonali lascia il ritiro per infortunio

Beltrame: "Voglio riportare il Den Bosch in Eredivisie. Allegri un vincente"

Guai per Lemina: all'ex Juve la multa più alta mai data in Regno Unito

Italdonne, primo ko (indolore) per le azzurre. Il Belgio vince 2-1

Udinese, risentimento muscolare per Ekong: salta la nazionale

Cervone: "Mercato Roma? Non capisco, ora DiFra deve ricominciare"

VIII Trofeo Mattia e Ilaria, Spezia e Samp insieme per Genova

Mondiali femminili: Belgio, Danimarca, Olanda e Svizzera ai play off

Doppio salto all'indietro per Russu. Ripartirà dalla Nuorese in Eccellenza

Buffa: "Rocco? È cambiata l'Italia, non solo il calcio"

Non solo; al ‘Picco’ le due formazioni indosseranno maglie appositamente realizzate per l’appuntamento che verranno poi messe all’asta e il cui ricavato andrà ad aggiungersi all’incasso dei botteghini.

Ospite d’onore la Sampdoria di mister Giampaolo, fresca dell’importante successo sul Napoli, che ha con entusiasmo accettato l’invito, condividendo appieno lo scopo benefico dell’appuntamento: l’intero incasso del match sarà infatti devoluto in favore delle famiglie delle 43 vittime colpite dal crollo del Ponte Morandi a Genova lo scorso 14 agosto.

L'impianto spezzino si conferma dunque la cornice ideale per ospitare la manifestazione dedicata a Mattia Sorrentino e Ilaria Franchetti, amici di curva prematuramente sottratti all'abbraccio dei loro cari, ma mai dimenticati dal popolo aquilotto, che ancora una volta colorerà gli spalti di bianco.

Sarà ancora il "Picco", casa delle Aquile e del pubblico spezzino, ad ospitare l’ VIII edizione del 'Trofeo Mattia e Ilaria' , che andrà in scena sabato 8 settembre alle ore 18:00.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

