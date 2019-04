Villarreal-Valencia, le formazioni ufficiali: fuori Santi Minà e Bacca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Villarreal e Valencia hanno sciolto le riserve per la sfida di stasera. Da una parte l'escluso eccellente è Carlos Bacca, mentre nei bianconeri non c'è Santi Minà, per un attacco composto da Rodrigo e Gameiro.

Villarreal (3-5-2)

Andres Fernandez; Gaspar, Alvaro, Victor Ruiz; Fornals, Caseres, Iborra, Santi Cazorla, Quintillà; Chukwueze, Moreno.

Valencia (4-4-2)

Neto; Roncaglia, Garay, Gabriel, Gayà; Torres, Parejo, Wass, Gonçalo Guedes; Rodrigo, Gameiro.